«رجل الإعدامات» رئيساً للسلطة القضائية في إيران

المصدر: طهران - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا»، أمس، أن الزعيم الإيراني علي خامنئي عيّن رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للسلطة القضائية.

وقال خامنئي، في بيان تعيين رئيسي: «أعيّنك رئيساً للسلطة القضائية، لدرايتك بالقضاء، بعد سنوات من الخدمة داخل تلك المنظومة».

يشار إلى أن رئيسي، البالغ من العمر 58 عاماً، رأس حربة النظام الإيراني في قضية فرض إقامات جبرية على معارضين إصلاحيين بارزين، هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي اللذان قادا انتفاضة شعبية عارمة عُرفت باسم «الحركة الخضراء» عام 2009، بسبب تزوير الانتخابات الرئاسية حينها لمصلحة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، قريب الصلة وقتئذٍ بخامنئي.

ويُعدّ رئيسي القاضي السابق في «لجان الموت» التي أعدمت 30 ألف معارض عام 1988، وأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأوروبية منذ سنوات، لتورطه في انتهاكات حقوقية واسعة.