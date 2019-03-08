تصويت ثانٍ على «بريكست» في البرلمان البريطاني الثلاثاء

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت الحكومة البريطانية أن التصويت الثاني في مجلس العموم (البرلمان) على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التوصل إليه مع بروكسل سيجري يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت آندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة بمجلس العموم البريطاني، موعد إجراء التصويت. وفي حال تم رفض الاتفاق مرة أخرى، ستسمح رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجراء تصويت في الأسبوع ذاته على انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو تأجيل الخروج. وكانت ماي أعلنت عن خطة لإجراء عمليتي التصويت يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ومن المقرر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري. وصرّح النائب العام البريطاني جفري كوكس، أمس، أن المحادثات بين بريطانيا والمسؤولين الأوروبيين لكسر الجمود بشأن اتفاق بريكست ستتواصل «بشكل شبه مؤكد» في عطلة نهاية الأسبوع.