كوريا الشمالية تعيد تشغيل موقع إطلاق صواريخ

المصدر: ا ف ب

أعلن خبراء أميركيون الخميس أن موقعا لاطلاق الصواريخ كانت كوريا الشمالية بدأت تفكيكه في إطار تقاربها مع الولايات المتحدة بات "عملانيا" مجددا بعد أن أعادت بيونغ يانغ أعمال البناء فيه.

واستنادا إلى صور جديدة التقطتها الأربعاء أقمار صناعية أكد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وموقع "38 نورث" أن موقع سوهي "بات عملانيا مجددا".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حذر الأربعاء من أنه سيشعر ب"الخيبة" إذا تحققت هذه المعلومات.

وأمس إستنادا إلى صور التقطت مطلع مارس أشير إلى أنه تم رصد معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل قمة هانوي نهاية الشهر الماضي بين ترامب وكيم جونغ أون.

وقال الرئيس الأمريكي الأربعاء إن أمله "سيخيب جدا جدا" بزعيم كوريا الشمالية في حال تأكدت تقارير أن بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع للصواريخ.

بحسب خبراء موقع "38 نورث" تمت إعادة بناء هذه المنشأة التي تضم منصة إطلاق وموقع لتجربة محركات الصواريخ، "بوتيرة سريعة".

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن ذلك "يثبت بأن كوريا الشمالية يمكنها عكس كل الخطوات التي اتخذتها لتفكيك برنامجها لأسلحة الدمار الشامل بسرعة ومن دون تردد".

وأضاف "أنه تحد لهدف واشنطن نزع الاسلحة النووية نهائيا وبصورة يمكن التحقق منها".

ويقول الخبراء إن "تصرفات كوريا الشمالية تعتبر تحديا لاستراتيجية الرئيس الدبلوماسية وتظهر كيدية كوريا الشمالية بعد رفض ترامب رفع العقوبات الاقتصادية خلال مباحثات هانوي".