ترامب: سأصاب بخيبة أمل إذا أعادت كوريا الشمالية بناء موقع الصواريخ

المصدر: يونهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيصاب بـ "خيبة أمل" في حال ثبوت صحة التقارير التي تشير إلى أن كوريا الشمالية تعيد بناء موقع اختبار لمحركات الصواريخ.

أدلى ترامب بهذا التصريح في البيت الأبيض عندما سئل عن تقريرين أمريكيين يوضحان أن كوريا الشمالية تعيد بناء منشأة سهاوي لإطلاق الأقمار الصناعية، والتي بدأ تفكيكها في العام الماضي.

وقال للصحفيين: "سأصاب بخيبة أمل كبرى إذا حدث ذلك". "إنه تقرير مبكر للغاية. نحن الذين أخرجناه. لكني سأشعر بخيبة أمل كبرى في الرئيس كيم، ولا أعتقد أنني سأكون كذلك".

وقال "سنلقي نظرة"، "سوف تحل في نهاية المطاف".

وعقد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام الأسبوع الماضي للتفاوض على اتفاق حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية في النظام مقابل تخفيف العقوبات.

وتم اختتام القمة من دون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول مدى نزع الأسلحة النووية والإعفاء من العقوبات التي يمكن أن يتعهد بها كل جانب.

وعرض الزعيم الكوري الشمالي تفكيك منشأة سوهي خلال أول قمة له مع ترامب في سنغافورة في يونيو ، ومرة أخرى في قمته الثالثة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان في سبتمبر.

ووفقا لباحثين، فإن نشاط التفكيك بدأ لبعض الوقت بعد قمة سنغافورة ثم توقف في أغسطس .

وقال موقع "38 نورث"، وهو مشروع تابع لمركز ستيمسون سنتر للأبحاث، "على منصة الإطلاق، يتم إعادة تجميع مبنى النقل المثبت على السكك الحديدية". "وفي منصة اختبار المحرك، يبدو أن هيكل دعم المحرك يتم إعادة تجميعه".

وقال التقرير إن صور الأقمار الصناعية التجارية تشير إلى أن عملية إعادة البناء بدأت بين 16 فبراير و 2 مارس.