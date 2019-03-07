16 قتيلاً في هجوم على شركة شرقي أفغانستان

المصدر: جلال أباد- وكالات

تسببت عملية انتحارية، تلاها إطلاق نار استهدفت صباح أمس، شركة بناء قريبة من مطار جلال أباد بشرقي أفغانستان، بمقتل 16 شخصاً على الأقل.

وقال عطالله خوقياني الناطق باسم حاكم ولاية نانغرهار، وكبرى مدنها جلال آباد «انتهى الهجوم، وقتل المهاجمون الخمسة».

وأضاف خوقياني أن الهجوم الذي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، قد بدأ في الساعة 5،00 بالتوقيت المحلي (3،00 ت غ). وأوضح أن «ستة عشر موظفاً في الشركة قتلوا، وأن تسعة آخرين أصيبوا»، منهم اثنان في حالة حرجة. وتحدث العضو في مجلس الولاية، أجمل عمر، عن 18 قتيلاً. وأكد لوكالة فرانس برس، مقتل المهاجمين الخمسة.

وتفيد المعلومات الأولية بأن الشركة المستهدفة، هي «الشركة الهندسية للبناء» الأفغانية، التي تعذر الاتصال بها على الفور.

وكان العضو في مجلس ولاية نانغرهار، ذبيح الله زمراي، قال إن «انتحاريين مسلحين هاجموا مبنى شركة خاصة للبناء، وتسللوا إليه باكراً . وقتل مدنيون كانوا يعملون فيه». وأوضح خوقياني أن «انتحاريين عمدا إلى تفجير سترتيهما المتفجرتين، وقتلت قوى الأمن اثنين آخرين».

إلى ذلك، نفى الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل ديف باتلر، مزاعم حركة طالبان بأنها قتلت المئات من قوات التحالف، في هجوم وقع في إقليم هلمند، ضد معسكر «شوراباك» الأسبوع الماضي يأتي ذلك، بعد أن شن مسلحو طالبان هجوماً على معسكر «شوراباك» في إقليم هلمند الأسبوع الماضي، الذي طبقاً لمسؤولين محليين، أودى بحياة أكثر من 20 جندياً أفغانياً.