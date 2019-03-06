إخلاء جامعتين في بريطانيا بسبب "طرود مشبوهة"

المصدر: (د ب ا)

أخلت الشرطة البريطانية العديد من المباني في اثنتين من الجامعات اليوم الأربعاء في أعقاب تقارير عن وجود طرود مشبوهة، بعد يوم من العثور على ثلاثة خطابات مفخخة في مكاتب بمطارين ومحطة للسكك الحديدية في لندن.

ولم تربط الشرطة بين حادثي اليوم، أو بينهما وبين الطرود التي تم العثور عليها أمس في لندن.

وفي أحدث هذه الحوادث، قالت الشرطة في مقاطعة "إسكس" شرقي بريطانيا إنها تلقت اتصالا هاتفيا عصر اليوم الأربعاء بشأن وجود طرد مشبوه في جامعة "إسكس" بكولشستر.

وكتبت شرطة "إسكس على تويتر "كإجراء احترازي، فرضنا نطاقا أمنيا في محيط 100 متر وقمنا بإخلاء قسم من الجامعة والمباني المجاورة".

وقالت الشرطة: "ننتظر وصول فريق المفرقعات التابع لوزارة الدفاع".

وقالت شرطة اسكتلندا في وقت سابق اليوم إنها تحقق بشأن طرد مشبوه تم العثور عليه في غرفة البريد بجامعة "جلاسجو"، حيث تم إخلاء العديد من المباني بها.

كما جرى إجلاء العاملين بمبنى بنك "رويال بنك اوف سكوتلاند" في العاصمة إدنبره، حيث أجرت الشرطة تحقيقا حول تقرير بشأن وجود طرد مشبوه.

وقالت الشرطة إن تحقيقا في مبنى البنك "أكد أن الطرد لا يشكل أي خطر على الجمهور وأنه يحتوي على سلع ترويجية".

وكتبت جامعة جلاسجو في تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها "بناء على توجيهات شرطة اسكتلندا، جرى إخلاء العديد من المباني بالحرم الجامعي الرئيسي كإجراء احترازي عقب العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد بالجامعة".

وأضافت الجامعة في وقت لاحق أن تسعة مواقع بالحرم الجامعي ستظل مغلقة طوال يوم الأربعاء.