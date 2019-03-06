بوتين: كشفنا المئات من العملاء الأجانب خلال العام الماضي

المصدر: د ب ا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأن بلاده اكتشفت خلال العام الماضي أنشطة تجسسية للمئات من العملاء الأجانب.

وقال في كلمة أمام مسؤولي جهاز الأمن الفيدرالي: "بفضل العمليات الخاصة الناجحة، تم كشف أنشطة 129 من العاملين، و465 عميلا من عملاء أجهزة خارجية خاصة".

وأضاف في الكلمة المتلفزة: "نرى أن (وكالات) الاستخبارات الأجنبية تسعى لزيادة نشاطها بالنسبة لروسيا"، دون توضيح.

تجدر الإشارة إلى أن بوتين ترأس جهاز الأمن الفيدرالي، الوكالة الأمنية الأبرز التي خلفت جهاز الاستخبارات السوفييتي "كيه.جي.بي."، قبل أن يصبح رئيسا لروسيا قبل نحو عقدين. وسبق أن خدم بوتين كضابط للاستخبارات السوفييتية في ألمانيا الشرقية في ثمانينات القرن الماضي.