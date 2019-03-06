انفجارات تهز مدينة جلال أباد في أفغانستان

المصدر: أ ف ب

هزت عدة انفجارات جلال آباد في شرق أفغانستان في وقت مبكر الأربعاء كما أعلن مسؤول أفغاني وأكده مراسل فرانس برس، في هجوم استهدف على ما يبدو شركة خاصة قرب مطار المدينة.

وقال المتحدث عطاالله خوقياني لوكالة فرانس برس إن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين وقتل اثنان آخران برصاص قوات الأمن" مضيفا أن القوات الخاصة الأفغانية انتشرت في المكان.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

ويأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بهدف انهاء النزاع المستمر منذ 18 عاما في أفغانستان.

ورغم توقفها ليومين في نهاية الأسبوع، تتواصل المفاوضات "يوميا الآن وتم إحراز تقدم" كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحافيين الثلاثاء.

وقال "هذه المحادثات مستمرة ونركز على القضايا الاربع المتداخلة التي ستكون ضمن أي اتفاق مستقبلي" مشيرا الى "الارهاب، وسحب القوات والحوار بين الافغان ووقف إطلاق النار".