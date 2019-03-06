توسك: قوى معادية تسعى للتأثير على انتخابات الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

حذّر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، من أن «قوى معادية لأوروبا» تتدخل في انتخابات القارّة بعدما أثّرت على استفتاء بريكست في بريطانيا.

وقال توسك للصحافيين في بروكسل «هناك قوى خارجية معادية للاتحاد الأوروبي تسعى - بشكل علني أو سري - للتأثير على خيارات الأوروبيين الديمقراطية، كما كان الحال بالنسبة لبريكست وعدة حملات انتخابية في أنحاء أوروبا».

وأضاف «قد يتكرر ذلك في الانتخابات الأوروبية في مايو»، مضيفاً «لذلك أدعو جميع من يهمهم أمر الاتحاد الأوروبي إلى التعاون عن قرب خلال الانتخابات الأوروبية وبعدها».

وأردف «يجب عدم السماح للأحزاب السياسية التي تمولها قوى خارجية معادية لأوروبا أن تتخذ قرارات بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي الأساسية والقيادة الجديدة للمؤسسات الأوروبية». وكرر توسك تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التدخل الأجنبي، معرباً عن تأييده لدعوته من أجل نهضة أوروبية. وقال توسك «لا يمكننا انتظار نهضة أوروبية، على النهضة الأوروبية أن تبدأ الآن».