الشرطة البريطانية تحقق في طرود مريبة بمحطة قطارات ومطار

المصدر: لندن - رويترز

استدعيت الشرطة البريطانية للتحقيق في طرود مثيرة للريبة قرب ثلاثة من مراكز النقل الكبرى في العاصمة لندن، أمس، وهي مطارا هيثرو، ولندن سيتي، ومحطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاماً. وجرى العثور على الطرود في مبنيين قريبين من المطارين وفي المحطة نفسها، غير أن العمل لم يتأثر في مراكز النقل تلك. وفي مطار هيثرو، أخلت فرق من الشرطة وأجهزة الطوارئ مبنى إدارياً بالمطار.

وقال بيان إن «مطار هيثرو لا يزال يعمل والرحلات لم تتأثر والركاب بوسعهم السفر كالمعتاد. الشرطة تعد ذلك عملاً جنائياً وستساعد على هذا التحقيق».

وذكرت ناطقة باسم شرطة لندن أنه جرى إخلاء المبنى على سبيل الاحتراز. وقالت «حضر ضباط متخصصون وجرى تأمين الطرد».