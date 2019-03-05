باكستان تمنع غواصة هندية من دخول مياهها

المصدر: وكالات

أعلنت البحرية الباكستانية الثلاثاء أنها منعت غواصة هندية من دخول مياهها .

وتأتي التطورات بعد أيام على اشتباك جوي نادر من نوعه بين الهند وباكستان في سماء إقليم كشمير المتنازع عليه، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل فيما وجهت نداءات دولية تحض الدولتين على ضبط النفس.

وقال متحدث باسم البحرية في بيان إن "البحرية الباكستانية منعت غواصة هندية من دخول مياهنا الإقليمية".

وأضاف أن "الغواصة الهندية لم تتعرض للاستهداف، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الحفاظ على السلام".

وهذه أول حادثة من نوعها منذ 2016 عندما قالت باكستان إنها "أبعدت" غواصة هندية عن المياه الباكستانية.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل ومنها بشأن مكان وتاريخ رصد الغواصة. كما لم يتضح ما إذا كانت باكستان تقصد ب12 ميلا بحريا (22 كلم) من حدود المياه الإقليمية أو 200 ميلا بحريا (370 كلم) الأوسع من المنطقة الاقتصادية الحصرية.

ونشرت البحرية الباكستانية أيضا ما قالت إنه تسجيل فيديو للغواصة، يحمل لقطات غير واضحة بالأسود والأبيض ويظهر ما يبدو أنه منظارا فوق سطح المياه.