المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية مستمرة إلى 12 الجاري

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلن ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس، بدء المناورات العسكرية محدودة النطاق بين القوات الأمريكية ونظيرتها الكورية الجنوبية، التي تحل محل المناورات الضخمة التي كانت تجريها الدولتان، وذلك في إطار مساعي التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال رئيس الأركان الكوري الجنوبي والقيادة المشتركة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية في بيان إن مناورات «دونغ ماينغ» المشتركة سوف تستمر حتى 12 مارس الجاري.

وأضاف البيان: «تدريبات دونغ ماينغ، التي تعني تحالف بالإنجليزية، تم تعديلها من تدريبات الربيع التي جرت سابقاً الحزم الرئيسي وفرخ النسر، وستتركز على النواحي الاستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية للعمليات العسكرية العامة على شبه الجزيرة الكورية».