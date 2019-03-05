الصين تتهم كندياً بسرقة أسرارها

المصدر: بكين - رويترز

اتهمت الصين أمس الكندي مايكل كوفريج الذي تعتقله بسرقة أسرار خاصة بالدولة سلّمها له كندي آخر معتقل هو مايكل سبافور، الأمر الذي يرجح أن يؤدي ذلك لزيادة التوتر بين أوتاوا وبكين.

وكانت السلطات الصينية احتجزت سبافور، وهو رجل أعمال أقام علاقات عمل مع كوريا الشمالية وكوفريج وهو دبلوماسي سابق في أوائل ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من إلقاء القبض على منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة في كندا، التي تواجه تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وكررت الصين المطالبة بإطلاق سراح منغ، وعبرت عن غضبها في الأسبوع الماضي عندما أقرت الحكومة الكندية المضي قدماً في إجراءات التسليم.