هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران رداً على طرد دبلوماسييها

المصدر: لاهاي، طهران - وكالات

أعلنت هولندا، أمس، أنها استدعت سفيرها لدى طهران بعدما طردت الأخيرة دبلوماسيين هولنديين اثنين في إطار الخلاف بشأن تورط إيران المفترض في اغتيال معارضين للنظام الإيراني.

واتهمت السلطات الهولندية إيران في يناير بالتورّط في عمليتي قتل معارضين اثنين على الأراضي الهولندية في 2015 و2017. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالة إلى البرلمان إن الحكومة «قررت استدعاء سفير هولندا لدى طهران للتشاور».

وأضاف أن قرار إيران طرد مسؤولين هولنديين - وهو أمر لم يُعلن عنه في السابق - كان «غير مقبول وسلبي بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية».

وأفاد بأن التحرك الإيراني كان للرد على طرد هولندا موظفين في السفارة الإيرانية في يونيو 2018 «جراء المؤشرات القوية من (الاستخبارات الهولندية) بأن إيران تورّطت في عمليتي تصفية جسدية على الأراضي الهولندية استهدفتا شخصين هولنديين من أصول إيرانية».

وأوضح الوزير أن إيران أبلغت السلطات الهولندية بقرارها طرد الدبلوماسيين بتاريخ 20 فبراير وتم ترحيلهما إلى هولندا أول من أمس.

واستدعت هولندا السفير الإيراني كذلك على خلفية القضية ذاتها، بحسب بلوك.

وذكرت الشرطة الهولندية في وقت سابق أن القتيلين هما علي معتمد (56 عاماً) الذي قتل في مدينة ألميري عام 2015، وأحمد ملا نيسي (52 عاماً) الذي اغتيل في لاهاي عام 2017.

5 قتلى

من جهة أخرى تحطمت مروحية طوارئ طبية في قرية جنوب غرب إيران، أمس، أثناء توجهها لمعالجة امرأة حامل، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم خمسة، بحسب التلفزيون الرسمي.

وصرح بير حسين كوليفاند، رئيس الخدمات الطبية الإيرانية، بأنه «عقب طلب لإنقاذ امرأة حامل عمرها 26 عاماً احتاجت إلى رعاية طارئة.. تم إرسال مروحية تعرضت للأسف إلى حادث».

وقال إن ثلاثة أفراد طاقم وموظفي إسعافات أولية قتلوا. ولم يكشف كوليفاند عن مزيد من التفاصيل عن الحادث.

وصرح الناطق باسم خدمات الطوارئ مجتبى خالدي لوكالة إيلنا شبه الرسمية بأنه تم إرسال المروحية إلى قرية جبلية تبعد 30 كيلومتراً من مدينة شهري كورد في محافظة شهارمحل-بختياري.

وذكرت وكالة إرنا الرسمية للأنباء أن المروحية اصطدمت ببرج بث، فيما ذكر التلفزيون الرسمي أنها اصطدمت بالجبال.

وشهدت سلسلة جبال زاغروس، التي تمر بمحافظة شهارمحل-بختياري، العديد من حوادث تحطم الطائرات في السنوات الماضية.