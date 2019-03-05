واشنطن تنشر منظومة «ثاد» في إسرائيل

المصدر: واشنطن، فلسطين المحتلة - وكالات

نشرت الولايات المتحدة منظومتها المتطورة من الصواريخ الدفاعية «ثاد» مؤقتاً في إسرائيل، لاستخدامها في تدريبات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.

وأكدت واشنطن و«تل أبيب» نشر الصواريخ، وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن ذلك «لا علاقة له بأي حدث راهن محدد».

وهذه التمارين هي الأولى من نوعها يتم إجراؤها في إسرائيل رغم أن البلدين الحليفين يجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل منتظم. ولم يتم الإعلان عن موعد هذه المناورات.

وتمتلك إسرائيل منظومتها الخاصة من الصواريخ الدفاعية، إلا أن بين أهداف هذه التدريبات اختبار كيفية إدخال منظومة ثاد «لكي نكون مستعدين لأي تحدٍ في المستقبل»، بحسب الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس.

كما أنها ستسمح للجيش الأمريكي بالتدرب على النشر السريع لمنظومة «ثاد» في أنحاء العالم، بحسب مسؤولين.

وصرح كونريكوس للصحافيين «نحن نعتبر هذه فرصة للتدرب على إدخال النظم الدفاعية الجوية الأمريكية المتطورة في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي».

وقال الناطق الإسرائيلي إن «نظام ثاد يعتبر واحداً من أكثر النظم من نوعه تطوراً في العالم».

ويشارك في التدريبات على منظومة «ثاد» أكثر من 200 عسكري أمريكي، وتشمل مكوناتها أجهزة رادار وأنظمة إطلاق، بحسب كونريكوس.

وأضاف أنه تم نقل المعدات والعسكريين من إيطاليا.