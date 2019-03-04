مقتل 350 مسلحاً من طالبان بغارات في أفغانستان

المصدر: هلمند (أفغانستان) - د ب أ

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 350 مسلحاً على الأقل قُتلوا في غارات جوية، نفذها سلاح الجو الأفغاني في البلاد خلال الأسبوع الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه «على الرغم من ظروف الطقس غير المناسبة وتساقط كثيف للثلوج، خلال الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الأفغاني غارات جوية على مخابئ الأعداء لضمان الأمن».

وأضاف البيان أنه تم شن تلك العمليات الجوية في منطقة «سانجين» بإقليم هلمند وأقاليم تخار وغزني وننكارهار وباكتيا وبلخ وقندهار، ونتيجة لذلك قُتل 350 مسلحاً، بينهم قادة محليون، كما تم تدمير العشرات من المواقع القتالية والمخابئ.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير.