بولتون: قمة ترامب وكيم كانت ناجحة

المصدر: واشنطن، سيئول - وكالات

نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أمس، أن تكون القمة النووية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد فشلت، رغم خروج ترامب منها خالي الوفاض.

وكانت القمة بين الزعيمين والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي انتهت، الخميس الماضي، حتى دون إصدار بيان مشترك. إلا أن بولتون صرح لتلفزيون «سي بي إس» بأن عدم حصول ترامب على التزامات من بيونغيانغ بشأن تدمير قدراتها النووية يجب أن يعتبر «نجاحاً لأن الرئيس يحمي المصالح القومية الأمريكية ويعززها».

وأضاف أن المسألة كانت حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقبل بالنزع الكامل للأسلحة النووية، أم بشيء أقل، «وهو الأمر غير المقبول بالنسبة إلينا».

وقال بولتون أيضاً: «لذلك تمسك الرئيس برأيه بحزم. وعمّق علاقته بكيم جونغ أون. لا أعتبر ذلك فشلاً على الإطلاق عندما تتم حماية المصالح الأمريكية القومية».

وبحسب مسؤولين أمريكيين كبار، فقد طالب الكوريون الشماليون خلال الأسبوع الذي سبق القمة، برفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على بلادهم منذ مارس 2016.

في المقابل، عرضت بيونغيانغ فقط إغلاق جزء من مجمع يونغبيون الذي يضم العديد من المرافق، ويعتقد أنها تمتلك عدداً آخر من منشآت تخصيب اليورانيوم. وعقب عودته إلى واشنطن كتب ترامب على تويتر أن علاقاته مع كيم «جيدة جداً». وقال بولتون: «ما يحاول ترامب أن يفعله هو دراسة ما هو ممكن لهما». وأضاف: «هو لا يزال متفائلاً بما يمكن تحقيقه. وكيم جونغ أون بنفسه قال في آخر لقاء إننا سنمر بالعديد من المحطات قبل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق. ولقاء هانوي كان أحد هذه المحطات».

وجدد بولتون التأكيد على الموقف الأمريكي بأن التزام كوريا الشمالية بالإزالة التامة للأسلحة النووية وإغلاق برامجها للأسلحة الكيميائية والبيولوجية سيساعدها في تحقيق التقدم الاقتصادي.

في الأثناء، ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أن الرئيس مون جاي-إن سيرأس جلسة عامة لمجلس الأمن الوطني اليوم (الاثنين). ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الناطق باسم المكتب الرئاسي كيم أوي-كيوم قوله إنه سيتم تقييم نتائج القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية في هانوي ومناقشة الخطوات التالية في هذا الاجتماع.