4 وفيات بحريق مبنى تاريخي في إسطنبول

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

لقي 4 أشخاص حتفهم في حريق بمبنى مؤلف من خمسة طوابق، في منطقة «باي أوغلو» وسط إسطنبول، طبقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء أمس.

واندلع الحريق لسبب لم يتسن تحديده، في الطوابق العليا من المبنى التاريخي الذي يتم تصوير أفلام سينمائية فيه أحياناً.

وأفاد رئيس بلدية «باي أوغلو»، أحمد مصباح دميرجان، في تصريح صحفي، عقب تفقد موقع الحادث، أن الحريق اندلع في شقة يقطنها 7 أفراد. وأضاف أن الحريق الذي تم إخماده من قبل فرق الإطفاء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر، فيما نجا اثنان.

وتابع أن كافة الضحايا مواطنون أتراك.