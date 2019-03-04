ماي تحض باكستان على اتخاذ إجراء ضد الجماعات الإرهابية

المصدر: لندن - رويترز

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي باكستان إلى اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الإرهابية.

وقال مكتب ماي إن رئيسة الوزراء شددت، خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الباكستاني عمران خان أمس، على أهمية اتخاذ إجراء ضد كل الجماعات الإرهابية.

توتر

وكادت الحرب تندلع بين الهند وباكستان خلال الأيام القليلة الماضية بعد تصاعد حدة التوتر بينهما عقب تفجير سيارة ملغومة ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 فرداً من قوات الأمن الهندية في كشمير التي تسيطر عليها الهند. واتهمت الهند باكستان بإيواء جماعة «جيش محمد» التي قامت بهذا الهجوم وهو ما نفته إسلام أباد.

وقال مكتب ماي عن الاتصال الهاتفي مع خان إنها «رحبت بالتزامه بالحد من التوترات مع الهند». وأضاف «ناقش الزعيمان ضرورة معالجة أسباب الصراع. وشددت رئيسة الوزراء على أهمية اتخاذ باكستان إجراء ضد كل الجماعات الإرهابية دعماً للجهود العالمية لمكافحة الإرهاب».