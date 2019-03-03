المصدر: إسلام آباد - أ.ف.ب

وقّع نحو 300 ألف باكستاني عريضتين، أمس، للمطالبة بترشيح رئيس الوزراء عمران خان، لنيل جائزة نوبل للسلام بعد مبادرات التهدئة التي اتخذها خلال الأزمة مع الهند.

وانطلقت هذه الحركة الخميس الماضي على تويتر، حين أعلن رئيس الوزراء قرار الإفراج عن الطيار الهندي الذي أسر الأربعاء في كشمير الباكستانية، بعدما أسقطت مقاتلات باكستانية طائرته. وانتشر هاشتاق «نوبل بيس فور عمران خان» بسرعة على تويتر.

وسلّم الطيار اللفتانت كولونيل إبهينندان فرتهامان أخيراً إلى الهند الليلة قبل الماضية، وأسهم الإفراج عنه في نزع فتيل الأزمة، ومنع عودة التوتر بين القوتين النوويتين التي أثارت قلق المجموعة الدولية.

وأطلقت عريضتان بنص مماثل إلكترونياً للمطالبة بترشيح عمران خان لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2020 «بسبب جهوده في سبيل السلام والحوار في منطقة آسيا في نزاعات مختلفة: باكستان - الهند وأفغانستان - الولايات المتحدة والشرق الأوسط».

200

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد العنصرية في مدينة ميلانو الإيطالية أمس.

وتحركت المجموعة في أنحاء المدينة الإيطالية وتجمعت في الساحة المركزية أمام كاتدرائية ميلانو. وقال عمدة المدينة، جوزيبي سالا إن الاحتجاج «هو شهادة سياسية قوية على أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة التي توصف بذلك حاليا». وتحدث عضو مجلس المدينة للشؤون الاجتماعية، بييرفرانشيسكو ماجورينو، عن مشاركة 200 ألف شخص. ونظمت عدة منظمات إغاثية ومنظمات اجتماعية المظاهرة.

وانطلقت المظاهرة تحت شعار «بريما لا بيرسون» أو «الشعب أولا»، وهو مستمد من قول وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني «الإيطاليون أولا». وحقق حزب «الرابطة» اليميني المتطرف الذي يتزعمه سالفيني والذي اتخذ موقفا متشددا من الهجرة فوزا سريعا في الانتخابات المحلية والوطنية.ميلانو-د.ب.أ

3500

تظاهر نحو 3500 شخص في العاصمة الألمانية برلين، أمس، احتجاجاً على إصلاح قانون الملكية الفكرية الأوروبي، وعلى التطبيق المحتمل لما يعرف بـمرشحات التحميل (فيلتر أب لود). وتوافق عدد المتظاهرين الذي ذكره المنظمون مع تقديرات مراسل وكالة الأنباء الألمانية، وتقول الشرطة إن المنظمين كانوا أبلغوا عن مشاركة 300 شخص فقط في التظاهرة. وجاب المتظاهرون المنطقة من عند وزارة العدل حتى بعثة المفوضية الأوروبية عند بوابة براندنبورغ. وقال تحالف «برلين ضد الفقرة 13 (الخاصة بالتعديل)» إن الإصلاح المزمع «ستكون له تأثيرات كبيرة في حرية الرأي والتنوع في شبكة الإنترنت». برلين - وكالات