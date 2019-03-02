فيديو للطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان يثير غضب نيودلهي

المصدر: وكالات

أثار شريط فيديو للطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان الجمعة ويظهر فيه موجها الشكر الى السلطات الباكستانية، السبت غضبا في الهند في وقت اعتبرت اسلام اباد ان الافراج عن الطيار هو "بادرة سلام" في الازمة حول كشمير.

وكان اللفتانت-كولونيل الهندي ابهينندان فرتهامان الذي تم اسقاط طائرته الميغ الاربعاء حين كان يطارد مقاتلات باكستانية فوق كشمير، عبر في وقت مبكر الجمعة مركز واغاه الحدودي بعد عدة ساعات تأخير عن الموعد المقرر سلفا.

وبعد أن عاد الى بلاده أجريت للضابط الهندي على الفور فحوصات طبية قبل الاستماع اليه من الاجهزة العسكرية والمخابرات.

وبحسب وسائل اعلام هندية فان عودة الطيار تأخرت بسبب اجباره على قبول تسجيل شريط الفيديو مقابل الافراج عنه.

وشكر الطيار في الفيديو الجيش الباكستاني على مهنيته. واتهم وسائل الاعلام الهندية باشاعة هستيريا حربية بين البلدين.

وبث العسكريون الباكستانيون شريط الفيديو على نطاق واسع.

ووصفت وسائل الاعلام الهندية الشريط بأنه "مقيت" وينتهك المعايير الدولية لأسرى الحرب.