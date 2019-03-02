أمريكا: قمة هانوي كانت موضوعية وبيونغيانغ لم تكن واضحة

المصدر: مانيلا - وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي كانت «موضوعية»، وأضاف: «نعرف ما يريدون وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه».

وانتهت المفاوضات بين ترامب وكيم أول من أمس دون اتفاق أو أي خطة لاجتماع ثالث بين الزعيمين أو وفديهما.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن كوريا الشمالية طلبت رفعاً كاملاً للعقوبات خلال قمة هانوي لكنها افتقرت إلى الوضوح التام بشأن ما يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك منشأة يونجبيون النووية.

وقال في مؤتمر صحافي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا مع نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين «كانوا صرحاء للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونجبيون لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه». وأضاف أن الولايات المتحدة «حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات».

وقال بومبيو إن كوريا الشمالية «طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملاً من العقوبات».

وفي سياق آخر، طمأن بومبيو الفلبين بأن بلاده ستوفر الحماية لها إذا تعرضت لهجوم في بحر الصين الجنوبي.

وقال إن بلاده ستلتزم بمعاهدة الدفاع المشترك المبرمة مع الفلبين عام 1951 إذا واجهت حليفتها عدواناً. وخص بالذكر الصين التي وصفها بأنها تهديد للاستقرار.

وأضاف «ما تقوم به الصين من بناء للجزر وأنشطة عسكرية في بحر الصين الجنوبي هو أمر يهدد سيادتكم وأمنكم، وبالتالي فهو يهدد موارد العيش الاقتصادية بالنسبة لكم وللولايات المتحدة أيضاً». وتابع «أي هجوم مسلح على قوات الفلبين أو طائراتها أو سفنها في بحر الصين الجنوبي سيؤدي إلى تفعيل التزامات الدفاع المشترك».

وتتنازع الفلبين والصين وفيتنام وتايوان وسلطنة بروناي وماليزيا السيادة في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة يزيد حجمها على 3.4 تريليونات دولار سنوياً.

وأضاف بومبيو أن هذه الدول مسؤولة عن ضمان أن تظل «هذه الممرات البحرية بالغة الأهمية مفتوحة، وألا تشكل الصين تهديداً بإغلاقها».

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لو كانغ إن بلاده والدول المجاورة لبحر الصين الجنوبي تعمل جاهدة على حماية الأمن والاستقرار.

وأضاف للصحافيين «إذا كانت هناك دول من خارج المنطقة، كالولايات المتحدة، تريد حقاً تحقيق السلام والأمان والرفاهية لسكان المنطقة، فعليها ألا تذكي المشكلات أو توجدها من العدم».