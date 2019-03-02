27 دولة أوروبية ترفض قائمة «مكافحة غسل الأموال»

المصدر: بروكسل- وكالات

أكد مصدر دبلوماسي أن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسل الأموال.

وأوضح المصدر الأوروبي أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس المقبل خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل.

وأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا. وقال المصدر ذاته إن القائمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية واجهت معارضة واسعة في اجتماع عقدته الدول الأعضاء على مستوى الخبراء أمس في بروكسل. ويفترض بعد رفض القائمة بشكل رسمي الخميس المقبل أن تعيد المفوضية الخطة بكاملها من حيث المعايير التي تستخدمها بتحديد الدول التي تضعها في القائمة السوداء. وكانت المفوضية حددت قائمة تضم 23 بلداً منها 4 عربية.