مشكلة فنية ترجئ عودة وزير الخارجية الألماني وإغلاق جزئي لأحد المطارات

المصدر: برلين- وكالات

بسبب قيام ركاب بفتح باب للطوارئ، أغلقت سلطات الأمن في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا المنطقة الأمنية بالمطار جزئياً صباح أمس.وترتب على ذلك إعادة نحو 6500 راكب أتموا إجراءات التفتيش إلى المنطقة العامة في المطار، كما اضطر بعض الركاب إلى مغادرة طائراتهم مجددا عقب الصعود إليها.وعقب نحو ساعتين أعيد فتح كافة بوابات المغادرة.

على صعيد آخر، اضطر وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس إلى إرجاء عودته، أول من أمس، من مالي إلى بلاده، بعد أن اعتبرت طائرته غير آمنة للطيران.

وتجاهل الوزير هيكو ماس التأخير الناجم عن تسرب هيدروليكي في طائرته التابع للقوات الجوية الألمانية من طراز «إيرباص إيه 319»، وقال لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد طرت أكثر من 300 ألف كيلومتر دون أي عطل».