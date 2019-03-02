تبرئة رئيس الأرجنتين الأسبق في قضية تفجير مركز يهودي

المصدر: بوينس أيرس - رويترز

برأت محكمة أرجنتينية الرئيس الأسبق كارلوس منعم من تهمة التآمر لعرقلة التحقيقات بقضية تفجير مقر الجمعية التعاونية الإسرائيلية الأرجنتينية في بوينس أيرس بشاحنة ملغومة قبل 25 عاماً.

ونفى منعم (88 عاماً) الذي حكم الأرجنتين بين عامي 1989 و1999 أنه حاول إفساد التحقيق بشأن التفجير الذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً ولم تتكشف حقيقته حتى الآن. .

وبرأت محكمة اتحادية منعم، أول من أمس، بينما حكمت على القاضي السابق خوان خوسيه جاليانو، الذي كان يتولى مسؤولية التحقيق، بالسجن 6 أعوام. وأدانته المحكمة بالاختلاس وطمس الأدلة وهي اتهامات ينفيها. كما حكمت على ممثلي الادعاء السابقين إيمون مولن وخوسيه بارباكسيا السجن عامين مع وقف التنفيذ.