تركيا تدير ظهرها لـ«حراس أردوغان» وتلتفت للانتخابات

المصدر: أنقرة - وكالات

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة التركية أجّلت «معركة» الدفاع عن حراس الرئيس رجب طيب أردوغان أمام القضاء الأمريكي إلى ما بعد الانتخابات البلدية المرتقبة الشهر الجاري.

ويواجه عدد من حراس الرئيس التركي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهرين خلال زيارة قام بها أردوغان إلى واشنطن في مايو 2017. ولجأت الحكومة التركية إلى شركة الاستشارات القانونية «سولتزمان آند إيفينتش» وحصلت على مهلة إضافية من المحكمة الجزئية تصل إلى 55 يوماً للرد على طلبات استدعاء من قبل المحكمة.

وذكر موقع «أحوال» التركي أن الدور الذي ستقوم به شركة الاستشارات القانونية في القضية لا يزال غير واضح. وعقب شجار الـ16 من مايو 2017، وجّهت إدارة الشرطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتهامات إلى 19 شخصاً، 15 منهم من حرس الرئيس التركي.