البرلمان البريطاني يصادق على تصنيف حزب الله إرهابياً

المصدر: الرياض، لندن - وكالات

رحّبت المملكة العربية السعودية، أمس، بقرار بريطانيا تصنيف حزب الله، بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية.

وجاء، في بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة في الرياض، أن «هذه خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأضاف البيان أن السعودية «ستواصل العمل بالشراكة مع حلفائها، لوقف تأثير حزب الله وإيران، المُزعزع للاستقرار في المنطقة».

وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) صوّت، الليلة قبل الماضية، لمصلحة اعتبار «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري «منظمة إرهابية». وبعد هذا التصويت، يواجه كل متهم بالانتماء إلى حزب الله أو دعمه داخل المملكة المتحدة عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وفسّرت الحكومة البريطانية قرارها بالقول إن حزب الله يواصل التزود بالسلاح خلافاً لقرارات مجلس الأمن.

وصرح وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد بأن حزب الله مستمر في محاولاته زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحيه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي، لذلك اتخذنا القرار بحظر المجموعة بكاملها.

وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية حظراً على منظمة الأمن الخارجي والجناح العسكري لحزب الله في عامي 2001 و2008 على التوالي.