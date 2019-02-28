باكستان: مستعدون للإفراج عن الطيار الهندي

المصدر: وكالات

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس إن باكستان على استعداد للإفراج عن الطيار الهندي الذي أسرته القوات الأمنية، وذلك في أول دلالات على محاولة تخفيف حدة التوتر بين الجارتين النوويتين.

وأضاف" نحن على استعداد للإفراج عن الطيار الهندي إذا كان ذلك سوف يساعد في تخفيف التوترات".

وأوضح قريشي أن رئيس وزراء باكستان عمران خان على استعداد دائما للحديث مع نظيره الهندي ناريندرا مودي.

وقال قريشي" خان مستعد، من أجل إحلال السلام.,.هل مودي مستعد أيضا؟".

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