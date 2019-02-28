خادم الحرمين وكوشنر يبحثان التعاون

واشنطن - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن جارد كوشنر، كبير المستشارين للرئيس دونالد ترامب، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جايسون غرينبلات، والممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران بريان هوك، عادوا إلى المملكة العربية السعودية، والتقوا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف البيان أنه «بناءً على المحادثات السابقة، فقد ناقشوا زيادة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجهود إدارة ترامب لتسهيل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

إضافة إلى ذلك، تم نقاش سبل تحسين حالة المنطقة بكاملها من خلال الاستثمار الاقتصادي، وفق البيان.