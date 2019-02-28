إيران تُجري مفاوضات خلف الكواليس لتصريف نفطها

المصدر: طهران - وكالات

اعترف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنجنه في تصريحات جديدة لوكالة إخبارية محلية بوجود مفاوضات لطهران خلف الكواليس مع شركات ودول أجنبية بغية تصدير النفط الخام الراكد لديها منذ أشهر.

ونقلت وكالة خانه ملت الإيرانية (تابعة للبرلمان) عن زنجنه وصفه لهذه المفاوضات بـ«السرية»، لافتاً إلى أن الوقت قد يطول لبيع النفط الخام ومكثفات الغاز من خلال شركات القطاع الخاص في بورصة الطاقة المحلية، رغم طرح وزارته كميات من الذهب الأسود للتداول أسبوعياً، وفق قوله.

وفي الوقت الذي لم يفصح علناً وزير نفط طهران عن كيفية أو هوية الشركات والدول الأجنبية التي تجري معها بلاده المفاوضات والمشاورات في هذا الصدد، يتهم نواب برلمانيون أصوليون زنجنه بالتقاعس عن فتح مسارات بديلة لتصدير النفط الإيراني طوال الفترة الأخيرة.

وأحدث تراجع الطلب عالمياً على استيراد النفط الخام من إيران بشكل قياسي أخيراً، أزمة حادة بين نواب إيرانيين ووزارة النفط في البلاد إلى حد مخاطبة قرابة 72 نائباً رسالة رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) لعزل بيجن نامدار من منصبه.