أمريكا: التحركات العسكرية مرتفعة بشكل غير مقبول

فرّ آلاف من السكان من قراهم في قسمي كشمير اللذين تسيطر على كل منهما الهند وباكستان، في حين يعمل آخرون على ترميم ملاجئهم التي لم تُستخدم منذ أمد بعيد، وذلك إثر تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين الجارتين.

وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن مخاطر أن تقدم الهند وباكستان على مزيد من التحركات العسكرية مرتفعة بشكل غير مقبول. وأضاف: «المخاطر المحتملة المرتبطة بمزيد من التحركات العسكرية من أي من الجانبين مرتفعة بشكل غير مقبول على البلدين وجيرانهما والمجتمع الدولي... الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تفاقم التوتر بين الهند وباكستان، وتدعو الجانبين إلى التحرك فوراً لنزع فتيل الوضع».