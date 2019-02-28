ترامب وكيم.. حوار جيد وبيان مشترك اليوم

المصدر: عواصم- وكالات

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية سوف يوقعان بياناً مشتركاً في ختام اليوم الثاني من قمتهما في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الخميس.

ووفقاً للبيت الأبيض، من المقرر تنظيم حفل توقيع البيان في هانوي، ومن المقرر أن يغادر ترامب هانوي في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وقال ترامب، إنه أجرى «حواراً جيداً للغاية» مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس الأربعاء، وقال البيت الأبيض: إن الزعيمين سيحضران «مراسم توقيع اتفاق مشترك» في ختام قمتهما في فيتنام اليوم.

واضاف ترامب في رسالة على «تويتر» في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية: «اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونج أون في هانوي».

بالمقابل، أعلن كيم جونج أون من جهته متوجهاً لترامب:«أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع»، مضيفاً: «سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك».

وعبّر ترامب، وكيم جونغ أون، أمس، في وقت سابق في مستهل قمتهما الثانية في هانوي، عن تفاؤل بتحقيق نتائج، بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.

وتوقع ترامب قمة «ناجحة جداً»، معرباً عن أمله في أن يكون هذا اللقاء الثنائي الذي سيركز على مسألة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية «مماثلاً أو حتى أفضل من اللقاء السابق».

من جهته، أعلن كيم، متوجهاً لترامب «أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة، يرحب بها الجميع»، مضيفاً «سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك».

ولم يعطِ ترامب ولا كيم جونغ أون، أي مؤشرات واضحة على ما يمكن أن يتم إعلانه في اليوم الثاني الأخير للقمة، اليوم، في العاصمة الفيتنامية.

ويخشى منتقدو الرئيس الأمريكي أن يقدم الكثير من التنازلات لإعطاء انطباع بتحقيق «نجاح»، وتحويل الانتباه عما يحصل في واشنطن، حيث يستعد محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، للإدلاء بإفادته أمام لجنة في الكونغرس.

وأشاد ترامب خلال لقاءاته مع السلطات الفيتنامية، حيث اجتمع مع الرئيس نغوين بو ترونغ، وهو رئيس الحزب الشيوعي أيضاً، بالتقدم الاقتصادي «الاستثنائي» في فيتنام. وتم توقيع سلسلة عقود في هذه المناسبة، مع شركات أمريكية، بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليار دولار، بحسب البيت الأبيض.