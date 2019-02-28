عشرات المفقودين في انهيار منجم ذهب في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

ذكر مسؤولون إندونيسيون، أمس، أن البحث جارٍ عن أكثر من 60 شخصاً، يرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، إثر انهيار منجم غير قانوني للذهب، أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في جزيرة سولاويسي.

وقال عمال الإنقاذ الذين استخدموا معاول وحبالاً، إنهم تمكنوا من سماع أصوات أشخاص تحت الأنقاض.

وأوضح المسؤول في وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، عبد المعين بابوتونجان «نستطيع أن نقول إن كثيرين ما زالوا على قيد الحياة، لأننا نسمع أصواتهم».

وأوردت تقارير إعلامية وأخرى لوكالة مواجهة الكوارث، أنه جرى العثور على ما لا يقل عن ثلاث جثث، وإنقاذ 15 شخصاً، بحلول الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد انهيار المنجم في مساء اليوم السابق.

وتحظر الحكومة الإندونيسية مناجم الذهب الصغيرة، مثل هذا المنجم، لكن السلطات المحلية غالباً ما تغض الطرف عن هذه الممارسات في المناطق النائية.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، سوتوبوبورو نوجروهو، إن عشرات كانوا ينقبون عن الذهب، عندما انهارت العوارض الخشبية والدعامات على نحو مفاجئ.