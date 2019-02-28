السويد تعتقل شخصاً بشبهة التجسس لصالح روسيا

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت السلطات السويدية، اعتقال شخص بشبهة التجسس لصالح روسيا.

وقال دانيال ستينلينج رئيس وحدة مكافحة التجسس بجهاز الأمن السويدي (سابو)، بأنه تم اعتقال الشخص للاشتباه في أنه «جرى تجنيده كعميل من جانب ضابط استخبارات روسي، يعمل تحت غطاء دبلوماسي في السويد».

وصرح غابريل فيرنشتيت الناطق باسم الجهاز، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عملية الاعتقال تمت مساء أول من أمس، وسط استوكهولم، إلا أنه رفض إعطاء أي تفاصيل بشأن جنسية المشتبه به أو بها.

وكشف بيان الجهاز، أن المشتبه به يعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، في مجالات معروف أنها محل اهتمام أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وتتركز اختصاصات عمل الجهاز على حماية الأمن القومي، وديمقراطية نظام الحكومة في السويد، والتصدي لمحاولات التجسس، أو شن هجمات إرهابية.