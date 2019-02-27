أمطار وعواصف تجتاح «كريت» اليونانية

المصدر: أثينا - وكالات

أودت العواصف والفيضانات المفاجئة على جزيرة كريت اليونانية بحياة شخص، أمس، وتسببت في وقوع أضرار جسيمة للمرة الثانية هذا الشهر.

وأفادت الإذاعة الوطنية بأن عناصر الإنقاذ عثروا على جثة راعي أغنام يبلغ من العمر 61 عاماً، بعد أن كان قد فُقد، أول من أمس، عندما جرفته المياه التي فاضت على ضفاف نهر صغير.

وكانت منطقة «شانيا» السياحية هي الأكثر تضرراً في كريت، وتقع غربي الجزيرة. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة بعد أن دمرت المياه أربعة جسور وألحقت أضراراً بعدد آخر. وتواترت تقارير بشأن حدوث انهيارات أرضية في أماكن كثيرة.

وقال رئيس البلدية إوانيس مالاكاراديس إن منطقة بلاتانياس الشاطئية المعروفة «تبدو وكأنها تعرّضت للقصف».

وتعرضت اليونان لشتاء قارس هذا العام، في ظل زيادة عدد العواصف، وهطول الأمطار بمعدلات غير معتادة.

ومع امتداد الجبال بمحاذاة الساحل في أنحاء البلاد وفي الجزر التابعة لها، من الممكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى عواقب وخيمة، وذلك عندما تنحدر عبر الوديان الصغيرة وتندفع في طريقها نحو البحر.

يُشار إلى أنه قبل 10 أيام فقط، جرفت المياه أربعة أفراد من أسرة واحدة داخل سيارتهم من على الطريق وأغرقتهم.