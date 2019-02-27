مكان قمة ترامب وكيم «سري للغاية»

المصدر: هانوي - وكالات

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هانوي، أمس، لعقد قمّتهما الثانية اليوم الأربعاء، وسط آمال أمريكية بأن يكون اللقاء مثمراً بما يسمح بالتوصل إلى خطوات ملموسة لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وبعد أول قمة تاريخية بين الزعيمين في سنغافورة خلال يونيو، لم يصدر سوى بيان غامض عن نزع الأسلحة النووية، وتحاط القمة الثانية بالسرية، ولم يصدر أي بيان رسمي بعد عن مكان عقد القمة حتى بعد نزول ترامب من طائرة الرئاسة «أيرفورس وان». ويتوقع أن يجتمع الزعيمان على مأدبة عشاء غير رسمية قبل بدء محادثاتهما الرسمية الخميس.

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