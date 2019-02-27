بالفيديو.. استقبال حافل لـ كيم في فيتنام قبيل وصول ترامب

المصدر: البيان الالكتروني

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى فيتنام الثلاثاء لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعيان خلالها للتوصل لاتفاق بشأن تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية.

وسيعقد الزعيمان اجتماعا مقتضباً مساء اليوم الأربعاء ثم سيحضران مأدبة عشاء برفقة ضيفين لكل منهما ومترجمين، حسبما نقلت "يورونيوز" عن سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، تصريحها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

وقالت إن ترامب وكيم سيعقدان اجتماعات أخرى يوم الخميس.

تعقد هذه المحادثات بعد ثمانية أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي.

ورغم أنه ليست هناك توقعات فعلية بأن يسفر اجتماعهما الثاني عن اتفاق نهائي ينص على تخلص كوريا الشمالية من الأسلحة النووية التي تهدد الولايات المتحدة، تحوم في الأفق آمال باحتمال أن يؤدي الاجتماع إلى إعلان بانتهاء الحرب الكورية التي استمرت من العام 1950 إلى 1953 رسمياً.

غير إن الولايات المتحدة ستنتظر تحركاً ملموساً من جانب كيم صوب نزع السلاح النووي في المقابل.