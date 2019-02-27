قافلة روسية تزود سفينة كورية شمالية بالوقود رغم العقوبات

المصدر: وكالات

انتهكت ناقلة روسية العقوبات التجارية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية ونقلت وقوداً إلى سفينة تابعة لها في البحر أربع مرات على الأقل بين أكتوبر عام 2017 ومايو عام 2018 وفقاً لما ذكره اثنان من أفراد الطاقم شهدا عملية النقل.

وقد تمد مثل هذه العمليات كوريا الشمالية بشريان حياة اقتصادي وتخفف العزلة عن البلد الشيوعي المتحفظ

ولم ترد شركة بريمبورتبنكر المالكة للسفينة، التي قال أفراد طاقمها إنها نقلت الوقود، على طلب للتعقيب عبر الهاتف. كما لم يرد أحد عندما زارت رويترز مقر الشركة في ميناء فلاديفوستوك الروسي.

وكشفت وثائق أطلعت عليها رويترز وبيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف للبيانات المالية أنه في الرحلات الأربع التي كانت بين 13 أكتوبر عام 2017 والسابع من مايو عام 2018 ذكرت الناقلة تانتال عند الإبحار أن وجهتها هي ميناء نينغبو الصيني. لكنها نقلت بعد ذلك شحنتها من الوقود إلى سفينة كورية شمالية.