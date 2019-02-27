بومبيو: الاستفتاء على الدستور في كوبا «مسرحية»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاستفتاء على الدستور الجديد في كوبا الذي يؤكد دور الاشتراكية بأنه «مسرحية سياسية» معدة مسبقاً، وليس اقتراعاً ديمقراطياً.

وقال بومبيو في بيان أول من أمس: «لا ينبغي أن ينخدع أحد بهذا الاقتراع الذي لا يذهب أبعد من إدامة ذريعة النظام القائم على ديكتاتورية الحزب الواحد». وأضاف أن «العملية برمتها مسرحية سياسية مدارة بعناية، وقمع للنقاش العام».

ودان بومبيو كوبا لاعتقالها محتجين قبل التصويت، وكذلك مصادرة الهواتف. وتابع: «ندين بشدة هذه المحاولات لإسكات الاحتجاجات السلمية، والتي تظهر خوف قادة كوبا من الشعب الكوبي».

وأعلنت كوبا أن أكثر من 86% من المقترعين في استفتاء، الأحد الماضي، وافقوا على الإصلاح الدستوري الذي يعزز دور الاشتراكية في الجزيرة.

ويأتي الاستفتاء فيما تعزز الولايات المتحدة ضغوطها على الجزيرة الشيوعية، فيما يدرس بومبيو إمكانية السماح للكوبيين الذين يعيشون في المنفى برفع قضايا ضد كوبا في المحاكم الأمريكية بسبب ممتلكاتهم المصادرة.

وسعى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى المصالحة مع كوبا، وقال إن جهود الإطاحة بفيدل كاسترو وخلفائه التي استمرت نصف قرن، فشلت وتسببت في عزلة الولايات المتحدة.