ضربة جوية هندية "دمرت بالكامل" معسكرا لناشطين في كشمير الباكستانية

المصدر: وكالات

أعلن وزير في الحكومة الهندية أن ضربة جوية هندية في وقت مبكر من الثلاثاء "دمرت بالكامل" معسكرا لناشطين في الشطر التابع لباكستان من منطقة كشمير.

وقال وزير الزراعة الهندي غاجيندرا سينغ شيكاوات في تغريدة على تويتر إن "سلاح الجو شن ضربة جوية في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء) على معسكرات للإرهاب عبر خط المراقبة (بين شطري كشمير) ودمرها بالكامل".

وقال الجيش الباكستاني إن طائرات عسكرية هندية دخلت أراضي باكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها و"أفرغت شحنة" بعدما أطلقت باكستان طائراتها صوبها لكن لم تقع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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