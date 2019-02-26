واشنطن تلوّح مجدداً بـ«جميع الخيارات» ضد مادورو

المصدر: كراكاس، عواصم - وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن بلاده لا تستبعد التدخل عسكرياً للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بينما طالبت واشنطن مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع في البلاد.

وقال بنس عقب لقاء جمعه بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في إطار اجتماع «مجموعة ليما» في كولومبيا: «نأمل بانتقال سلمي نحو الديمقراطية». لكن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً: «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

وأكد بنس تأييد ترامب الكامل لغوايدو. وقال: «أرسلني (ترامب) إلى هنا لأقف إلى جانبك ومع أصدقائنا وحلفائنا في فنزويلا».

وشارك غوايدو ونائب الرئيس الأمريكي في اجتماع عقدته «مجموعة ليما» في كولومبيا لمناقشة استراتيجية مشتركة لحل أزمة فنزويلا وسط دعوات لتضييق الخناق على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب المئات بجروح في الصدامات التي وقعت عند الحدود الفنزويلية البرازيلية بين قوات الأمن والمدنيين الذين يسعون لإدخال المساعدات. وأصيب المئات بجروح في أعمال عنف عند الحدود مع كل من كولومبيا والبرازيل.

ودفع ذلك الولايات المتحدة لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في فنزويلا. وتوقع دبلوماسيون أن يعقد المجلس جلسة مفتوحة اليوم (الثلاثاء).

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على حكام أربع ولايات فنزويلية مؤيدة لمادورو لعرقلتهم إدخال شحنات الإغاثة.