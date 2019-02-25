هروب 100 عسكري فنزويلي

المصدر: كراكاس، عواصم - وكالات

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تفاؤله حيال قرب نهاية حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع انشقاق أكثر من 100 عسكري وشرطي عنه.

وأعرب بومبيو، أمس، عن ثقته بأنّ «أيام مادورو معدودة»، وسط الأزمة المتعلّقة بالمساعدات الإنسانية. وصرّح بومبيو لشبكة «سي إن إن» أنّ «التوقّعات صعبة. وتحديد الأيام صعب.

وأنا واثق من أنّ الشعب الفنزويلي سيضمن أن تكون أيام مادورو معدودة». وجاءت تصريحات بومبيو غداة وقف قوات الحدود الفنزويلية جهود المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة بإدخال إمدادات إنسانية إلى البلاد، باستخدامها الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وانشقّ أكثر من 100 جندي فنزويلي وعبروا الحدود إلى كولومبيا، بحسب ما ذكرت سلطات الهجرة في بوغوتا.

كما لجأ عسكريان فنزويليان إلى البرازيل بحسب ما صرّح الكولونيل البرازيلي جورج فارس كنعان المسؤول في عملية «اوبيراسيون أكوجيدا» التي تستقبل المهاجرين القادمين من فنزويلا على الحدود بين البلدين.