ترامب يحذر من الوضع الخطر بين الهند وباكستان

المصدر: عواصم - وكالات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما وصفه بـ«وضع شديد الخطورة» بين الهند وباكستان، بعد اعتداء ضدّ القوات الهندية في كشمير خلّف قتلى.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن «الوضع خطر جداً بين البلدين. هناك اليوم الكثير من المشكلات بين الهند وباكستان من جراء ما حصل».

وتصاعد التوتر بين الجارتين إثر اعتداء انتحاري استهدف القوات الهندية، وأودى بحياة عشرات العسكريين في منطقة كشمير المقسمة بين البلدين.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية أن الشرطة اعتقلت أكثر من 100 انفصالي في مداهمات بكشمير الهندية الليلة قبل الماضية، ضمن حملة على الجماعات التي ربما تتسبب في مشكلات قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو.

إلى ذلك، تعرض ما لا يقل عن 300 سيارة، أمس، لحريق شب في ساحة وقوف للسيارات أثناء عرض جوي تديره الحكومة في مدينة بانجالور جنوب الهند، ولم يُصَب أحد بجروح.

ونقلت شبكة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية عن مصدر مسؤول قوله إن سبب الحريق هو سيجارة مشتعلة ألقيت على حشائش في حقل مكشوف.

وقال رئيس خدمات إطفاء الحرائق بالمدينة إم إن ريدي إن الحريق بمعرض «إيرو إنديا 2019» انتشر بسرعة بسبب جفاف الحشائش والرياح الشديدة.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيفة، وهي ترتفع من السيارات المحترقة بالقرب من قاعدة يلاهانكا الجوية، حيث يوجد نحو 100 طائرة للمشاركة في الحدث الذي ينظم كل عامين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحريق.