كيم جونج أون: لا أريد أن يتحمل أطفالي عبء الأسلحة النووية

المصدر: عواصم - وكالات

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء وصحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، عن ضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية قوله إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه لا يريد أن يعيش أطفاله حاملين عبء الأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة والصحيفة، أن كيم أدلى بهذه التصريحات الشخصية النادرة لبومبيو خلال زيارته لبيونغيانغ في أبريل الماضي.

إلى ذلك، غادر زعيم كوريا الشمالية بلاده متوجهاً إلى العاصمة الفيتنامية، هانوي بالقطار، لحضور قمة مع ترامب.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر لم يتم الكشف عنه قوله إن قطار كيم غادر بيونغيانغ، ومن المتوقع أن يسافر عبر الصين إلى فيتنام.