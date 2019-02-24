المولدافيون يختارون نوابهم اليوم

المصدر: كيشيناو- أ.ف.ب

يتوجّه المولدافيون المنقسمون حول الاتجاه الذي يجب أن تسلكه البلاد بين روسيا أو الاتحاد الأوروبي، إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب نوابهم أمام أنظار الكرملين الذي يراقب هذه الانتخابات بانتباه شديد.

وينتخب المولدافيون اليوم ولمدة أربع سنوات 101 نائب في البرلمان المؤلف من مجلس واحد. وللمرة الأولى، سيكون نظام التصويت مختلطاً يجمع بين النسبية والاقتراع المحلي.

ويتقدم في استطلاعات الرأي الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس إيغور دودون الذي يعمل من أجل التقارب مع روسيا والدخول في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بدلاً من الاتحاد الأوروبي. وقد ينال هذا الحزب 50% من الأصوات.