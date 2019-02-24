آلاف «السترات الصفراء» يتظاهرون في فرنسا للسبت الـ15 على التوالي

المصدر: باريس - رويترز

نظم آلاف المحتجين مسيرات أمس، في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى واعتقلت السلطات العشرات مع استمرار احتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي تنظم كل سبت منذ 15 أسبوعاً ضد الحكومة. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 11 ألفاً و600 شخص شاركوا في الاحتجاجات على مستوى البلاد من بينهم أربعة آلاف في العاصمة. ويعد ذلك ارتفاعاً في أعداد المشاركين عن الأسبوع الماضي الذي شارك في مسيراته 10200 شخص من بينهم ثلاثة آلاف في باريس.

وتضاءلت أعداد المشاركين في التظاهرات بشكل عام منذ ذروة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي والتي شهدت العاصمة خلالها أسوأ أعمال شغب وتخريب ونهب منذ عشرات السنين.

واعتقلت السلطات أمس 14 شخصاً في باريس لكن المسيرات اتسمت بشكل عام بالسلمية.