دوي انفجارات في نيجيريا قبل ساعات من بدء الانتخابات

المصدر: أ ف ب

ذكر سكان في مايدوغوري أن دوي انفجارات سمع في وقت مبكر من صباح السبت في هذه المدينة الواقعة في شمال شرق نيجيريا، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية حوالى الساعة السادسة (05,00 ت غ) بدون أن يعرفوا سببها في المدينة التي شهدت هجمات عديدة لجماعة بوكو حرام المتطرفة.

وتشهد نيجيريا السبت انتخابات رئاسية وتشريعية يفترض أن تبدأ عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش. وكان يفترض أن تجري هذه الانتخابات الأسبوع الماضي لكنها أرجئت في اللحظة الأخيرة لأسباب لوجسيتة ومخاوف أمنية في أكبر بلد في إفريقيا في عدد السكان.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري المرشح لولاية ثانية، مع خصمه الرئيسي عتيق أبو بكر مرشح الحزب الشعبي الديموقراطي.

وقال أحد سكان غوماري ضاحية مايدوغوري إنه "سمع دوي عدد من الانفجارات مصدرها منطقة بالومكوتو صباح اليوم (السبت)، لكن ما يحدث ليس واضحا".

وأضاف أن "مسلحين دخلوا مساء الجمعة منزل رجل في غوماري وقتلوه بدون أن نعرف السبب". وذكر شخصان آخران من سكان المنطقة المعلومات نفسها.

وهاجمت جماعة بوكو حرام مساء الجمعة قرية زابارماري التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن مايدوغوري ما اضطر السكان للفرار باتجاه المدينة.