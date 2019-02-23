الديمقراطيون يتجهون لاستصدار قرار لمواجهة «طوارئ» ترامب

المصدر: واشنطن ـ د.ب.أ

اتخذ النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أمس، خطوات لاستصدار قرار لمنع إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها وغيرها من المشرعين الذين يؤيدون القرار سيتخذون إجراءات لدعم الدستور وحمايته. وقالت بيلوسي، في إشارة إلى نص الدستور: «إعلان الرئيس ينتهك بوضوح السلطة المالية الحصرية للكونغرس».

وقالت بيلوسي للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن القرار سيطرح للتصويت في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل، وتوقعت أن يتم تمريره في غرفة البرلمان التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مضيفةً أنها تأمل أن تتلقى دعماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقالت النائبة البرلمانية، خواكين كاسترو، صاحبة فكرة القرار، إن إعلان الطوارئ الخاص بترامب هو «استيلاء غير دستوري على السلطة»، مضيفةً أنها محاولة لتقويض كل من السلطة القضائية والهيئات التشريعية.