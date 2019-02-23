اعتقال 295 عسكرياً في تركيا بتهمة الصلة بغولن

المصدر: أنقرة ـ رويترز

أمر مكتب المدعي العام التركي باعتقال 295 من أفراد الجيش، أمس، بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه دبّر محاولة انقلاب في عام 2016.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت، وأن نحو نصفهم في القوات البرية بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية. وذكر مكتب المدعي العام أن الشرطة نفّذت عدة عمليات اعتقال في إطار التحقيق بشأن مكالمات من هواتف عامة بين أفراد يشتبه في صلاتهم بغولن.

وقالت شرطة إسطنبول إن 150 من المشتبه فيهم احتُجزوا في إطار العملية التي شملت أكثر من 55 إقليماً.

وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات، واتهم منتقدون أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين. وتقول السلطات التركية إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات تواجه الأمن القومي.