هجوم استهدف مجموعة نفطية أمريكية في موزمبيق

المصدر: مابوتو ـ أ.ف.ب

أصيب أربعة أشخاص بجروح بهجوم استهدف في أقصى شمال موزمبيق قافلة لمجموعة أناداركو النفطية الأمريكية، حيث تنشط جماعات متشددة مسلحة، كما ذكرت مصادر الشركة. وقع الهجوم، الأول الذي يستهدف المجموعة مباشرة على الطريق التي تربط موسيمبوا دا برايا بمركز بالما، البالغ الأهمية للصناعة النفطية، التي تطورت في موزمبيق بعد اكتشاف احتياطات نفطية كبيرة.

وقطع المهاجمون الطريق وأطلقوا النار على القافلة، كما ذكرت هذه المصادر، ولم تشأ إدارة المجموعة التي تم الاتصال بها، التعليق على هذه المعلومات.

ويواجه هذا المشروع العملاق تهديد التمرد الذي اندلع قبل عام في كابو دلغادو، وأسفر حتى الآن عن أكثر من مئة قتيل بين المدنيين.